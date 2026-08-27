МЧС: на западе, востоке и севере Крыма работает система ПВО

В Крыму силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ МЧС: на западе, востоке и севере Крыма работает система ПВО

Москва27 авг Вести.На территории Крыма силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.

На западе, востоке и севере Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности... Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности говорится в канале ведомства на платформе MAX

Режим беспилотной опасности был введен на территории Крыма во второй половине дня 27 августа.