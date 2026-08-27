Москва27 авгВести.На территории Крыма силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.
На западе, востоке и севере Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности... Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасностиговорится в канале ведомства на платформе MAX
Режим беспилотной опасности был введен на территории Крыма во второй половине дня 27 августа.