Москва13 мая Вести.На территории Крыма вновь объявлена беспилотная опасность, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Уведомление об этом было опубликовано ведомством в мессенджере MAX в 19.44 по московскому времени в среду, 13 мая.

Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации говорится в заявлении

Ранее в среду в Крыму уже объявляли беспилотную опасность. Предупреждение об угрозе БПЛА было отменено в 17.45 по московскому времени.