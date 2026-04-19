В Курской области объявлена авиационная опасность Авиационная опасность объявлена в Курской области

Москва19 апр Вести.На территории Курской области объявлена авиационная опасностью в связи с возможной атакой со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Авиационная опасность. Силы и средства приведены в готовность для отражения возможной атаки говорится в канале оперштаба в мессенджере MAX

Жителям региона рекомендуют сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 апреля ВСУ атаковали беспилотниками город Ейск в Краснодарском крае. Обломки БПЛА упали в районе морского порта, а также повредили три частных жилых дома.