В Курской области за сутки сбили 54 беспилотника, трое мирных жителей ранены

Москва19 апр Вести.В Курской области за минувшие сутки силы ПВО сбили 54 беспилотника различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Всего в период с 09.00 18 апреля до 07.00 19 апреля сбито 54 вражеских беспилотника различного типа написал Александр Хинштейн

Вооруженные формирования Украины 48 раз обстреливали отселенные районы из артиллерии и 16 раз атаковали территорию с применением дронов со взрывными устройствами.

Рядом с деревней Сухая Рыльского района пострадали три человека, их доставили в Курскую областную больницу. Автомобиль был изрешечен осколками.

В поселке Крупец получила повреждения крыша дома. В селе Михайловка выбиты окна, изрешечен фасад и повреждена крыша дома. В селе Жадино Кореневского района осколками повреждены два грузовика КАМАЗ, экскаватор и ангар. В селе Малое Солдатское Беловского района пострадали кабина и стекла двух автомобилей. В селе Ржава Глушковского района пожар полностью уничтожил два частных дома.

Погибших нет. Пострадавшим оказывается помощь.