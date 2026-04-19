Москва19 апрВести.В Курской области за минувшие сутки силы ПВО сбили 54 беспилотника различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Всего в период с 09.00 18 апреля до 07.00 19 апреля сбито 54 вражеских беспилотника различного типанаписал Александр Хинштейн
Вооруженные формирования Украины 48 раз обстреливали отселенные районы из артиллерии и 16 раз атаковали территорию с применением дронов со взрывными устройствами.
Рядом с деревней Сухая Рыльского района пострадали три человека, их доставили в Курскую областную больницу. Автомобиль был изрешечен осколками.
В поселке Крупец получила повреждения крыша дома. В селе Михайловка выбиты окна, изрешечен фасад и повреждена крыша дома. В селе Жадино Кореневского района осколками повреждены два грузовика КАМАЗ, экскаватор и ангар. В селе Малое Солдатское Беловского района пострадали кабина и стекла двух автомобилей. В селе Ржава Глушковского района пожар полностью уничтожил два частных дома.
Погибших нет. Пострадавшим оказывается помощь.