В Лабинске на 12 лет осужден 20-летний юноша, изнасиловавший 14-летнюю девочку

В Лабинске на 12 лет осужден 20-летний юноша, изнасиловавший девочку-подростка В Лабинске на 12 лет осужден 20-летний юноша, изнасиловавший 14-летнюю девочку

Москва24 апр Вести.Лабинский районный суд приговорил к 12 годам колонии 20-летнего юношу, который изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летенй девочки (п. "а" ч. 3 ст. 131, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установлено, 27 июля 2025 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в лесистой местности в станице Ереминской встретил знакомую ему 14-летнюю девочку и совершил в отношении нее преступления сексуального характера, а затем скрылся.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

Приговор в законную силу еще не вступил.