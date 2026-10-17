Дрозденко: два БПЛА ликвидировали ночью в Ленинградской области

В Ленинградской области ночью сбили два беспилотника Дрозденко: два БПЛА ликвидировали ночью в Ленинградской области

Москва17 окт Вести.Два беспилотных летательных аппарата были сбиты минувшей ночью силами противовоздушной обороны в ходе отражения воздушной атаки в Ленинградской области, об этом сообщил утром 17 октября в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Александр Дрозденко.

Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. За время атаки в нашем регионе сбито 2 БПЛА противника написал чиновник

По имеющимся данным, в результате происшествия пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры и жилых строений также не зафиксировано.