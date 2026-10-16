В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области

Москва16 окт Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Согласно данным региональных служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), опубликованным в MAX, в Северо-Западном округе режим беспилотной опасности объявлен также в Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях.