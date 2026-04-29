Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

В Ленинградской области пассажирский автобус съехал в кювет Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

Москва29 апр Вести.В Ломоносовском районе Ленинградской области пассажирский автобус попал в ДТП, местная прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале регионального надзорного органа.

Авария произошла на 78-м километре автодороги Санкт-Петербург — Ручьи.

По предварительным данным, водитель автобуса марки ПАЗ, принадлежащего ООО "Пальмира" и осуществлявшего регулярную перевозку пассажиров, не справился с управлением из-за возникших технических неисправностей. В результате автобус съехал в кювет говорится в публикации

В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства ДТП, а также дана оценка соблюдению требований законодательства в области пассажирских перевозок.