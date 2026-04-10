Роддом в Ленобласти был закрыт на карантин в связи со случаем ветряной оспы

В Ленобласти роддом закрыли на карантин из-за ветряной оспы

Москва10 апр Вести.В Ленинградской области временному закрытию подвергся Всеволожский родильный дом. Он ушел на карантин в связи со случаем заболевания ветряной оспой, сообщает Ленинградский областной перинатальный центр.

Это сделано во избежание распространения вируса.

В связи с выявлением случая ветряной оспы во Всеволожском родильном доме он будет временно закрыт на карантин говорится в сообщении центра во "ВКонтакте"

Ветрянка является особенно опасной для беременных женщин и новорожденных детей. Подчеркивается, что все необходимые меры предосторожности соблюдаются.

Сроки снятия карантина будут названы позже. Всех беременных и рожениц на это время перенаправят в Ленинградский областной перинатальный центр.