Москва10 апрВести.В Ленинградской области временному закрытию подвергся Всеволожский родильный дом. Он ушел на карантин в связи со случаем заболевания ветряной оспой, сообщает Ленинградский областной перинатальный центр.
Это сделано во избежание распространения вируса.
В связи с выявлением случая ветряной оспы во Всеволожском родильном доме он будет временно закрыт на карантинговорится в сообщении центра во "ВКонтакте"
Ветрянка является особенно опасной для беременных женщин и новорожденных детей. Подчеркивается, что все необходимые меры предосторожности соблюдаются.
Сроки снятия карантина будут названы позже. Всех беременных и рожениц на это время перенаправят в Ленинградский областной перинатальный центр.