Москва21 октВести.В Ленинградской области в течение первой половины среды было ликвидировано три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ударная техника противника была устранена во время действия режима беспилотной опасности.
Сбито три БПЛА противниканаписал он в своем канале в национальном мессенджере
Дрозденко отметил, что в результате отражения атаки жертв нет.
В настоящее время угроза атаки на Ленобласть отсутствует. Беспилотный режим отменен.