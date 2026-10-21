Дрозденко: в Ленинградской области сбили три беспилотника

В Ленобласти сбили три беспилотника Украины Дрозденко: в Ленинградской области сбили три беспилотника

Москва21 окт Вести.В Ленинградской области в течение первой половины среды было ликвидировано три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ударная техника противника была устранена во время действия режима беспилотной опасности.

Сбито три БПЛА противника написал он в своем канале в национальном мессенджере

Дрозденко отметил, что в результате отражения атаки жертв нет.

В настоящее время угроза атаки на Ленобласть отсутствует. Беспилотный режим отменен.