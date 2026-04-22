Москва22 апрВести.В Свердловской области вблизи Нижнего Тагила в результате лобового столкновения легковых автомобилей и грузовика погибли две женщины. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла 22 апреля около 00.10 на 162 км трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Предварительно установлено, что водитель Chevrolet Niva, буксировавший на гибкой сцепке Hyundai, двигался на летних шинах в условиях гололеда. Машины вылетели на полосу встречного движения, где столкнулись с грузовиком KAMAZ.
В результате происшествия водитель и пассажир буксируемого автомобиля Hyundai — женщины, личности которых устанавливаются полицией, — от полученных травм скончались на местеговорится в Telegram-канале ведомства
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют точные обстоятельства смертельной аварии. На участке трассы, где произошло ДТП, временно организовано реверсивное движение транспорта.