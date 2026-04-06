Москва6 апр Вести.В Магнитогорске силовики пресекли деятельность подпольного казино, задержаны пять человек. Об этом сообщает СУ СК России по Челябинской области.

По версии следствия, фигуранты в возрасте от 37 до 47 лет арендовали помещения на улице Наумкина и в поселке Супряк, оборудовали их всем необходимым и организовали проведение игр с денежными ставками. Нелегальные точки функционировали с июня 2025-го по апрель 2026 года.

В Челябинской области предъявлено обвинение пяти участникам преступной группы в незаконной организации и проведении азартных игр… Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, силовую поддержку осуществляет региональное управление Росгвардии говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Двое фигурантов отправлены в СИЗО, остальным мера пресечения еще не избрана.