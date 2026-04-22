Москва22 апр Вести.Пользователи национального мессенджера MAX получили возможность создавать собственные стикеры. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Уточняется, что опция будет доступна не всем пользователям. Стикерпак удастся создать только в том случае, если подключен цифровой ID.

Создать UGC-стикерпак и поделиться им с друзьями можно с помощью сервиса "Стикеры в МАХ" в нацмессенджере.

Для создания набора необходимо обновить приложение до последней версии, перейти в специальный чат-бот под соответствующим названием, а затем выбрать кнопки "Начать" и "Создать стикер". После пользователь сможет добавить изображение с устройства и указать наименование стикерпака.

В марте мессенджер запустил тестирование функции совместного создания стикеров с авторами публичных каналов. В эксперименте поучаствовали такие знаменитости, как Валя Карнавал, Наташа Гасанханова, Алексей Янгер и другие.