В Хабаровском крае остаются в зоне подтопления 30 населенных пунктов

В МЧС рассказали о ситуации с подтоплениями в Хабаровском крае В Хабаровском крае остаются в зоне подтопления 30 населенных пунктов

Москва3 сен Вести.В Хабаровском крае в настоящее время в зоне подтоплениях продолжают оставаться пойменные места в 30 населенных пунктах, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Паводковая обстановка относительно стабильная. В зоне подтоплениях продолжаются оставаться пониженные участки местности, пойменные места в 30 населенных пунктах отмечается в сообщении

В министерстве уточнили, что это Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Вяземский районы и район им Лазо.

Вода зашла на или отрезала пути к 538 приусадебным и дачным участкам, подтопила более 30 участков автодорог.