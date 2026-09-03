Москва3 сенВести.В Хабаровском крае в настоящее время в зоне подтоплениях продолжают оставаться пойменные места в 30 населенных пунктах, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
Паводковая обстановка относительно стабильная. В зоне подтоплениях продолжаются оставаться пониженные участки местности, пойменные места в 30 населенных пунктахотмечается в сообщении
В министерстве уточнили, что это Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Вяземский районы и район им Лазо.
Вода зашла на или отрезала пути к 538 приусадебным и дачным участкам, подтопила более 30 участков автодорог.