В МГУ рассказали о планах по созданию новых дисциплин изучения ИИ В МГУ может появиться дисциплина эмоционального искусственного интеллекта

Москва21 апр Вести.В МГУ может появиться отдельная дисциплина по изучению эмоционального искусственного интеллекта. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель декана факультета искусственного интеллекта МГУ по научной работе Антон Конушин, комментируя открытия факультета искусственного интеллекта в МГУ.

Он добавил, что появление новых дисциплин по изучению ИИ зависит от того, с какими учеными взаимодействует университет.

Наверняка появится что-то еще. Это будет зависеть от того, с какими учеными мы взаимодействуем. Если появится кто-то дополнительный, у нас появится новый предмет. А может быть, какая-то дисциплина станет за эти несколько лет более важной, и у нас появится отдельный предмет по ней. Например, эмоциональный искусственный интеллект рассказал Конушин

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что искусственный интеллект является основой технологического суверенитета РФ. Он добавил, что Россия сейчас входит в тройку стран по созданию больших языковых моделей.