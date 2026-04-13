Москва13 апрВести.В квартире пятиэтажного дома в Миассе Челябинской области произошел взрыв паров газовоздушной смеси, возникших при разгерметизации бытового газового баллона, без перехода в открытое горение. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Отмечается, что инцидент случился в квартире на первом этаже. В результате повреждено остекление трех окон. Несущие конструкции дома не затронуты.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.