В жилом доме в Миассе Челябинской области произошел хлопок газа без возгорания

В Миассе в пятиэтажке взорвался газовый баллон, пострадавших нет

Москва13 апр Вести.В квартире пятиэтажного дома в Миассе Челябинской области произошел взрыв паров газовоздушной смеси, возникших при разгерметизации бытового газового баллона, без перехода в открытое горение. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что инцидент случился в квартире на первом этаже. В результате повреждено остекление трех окон. Несущие конструкции дома не затронуты.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.