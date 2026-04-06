В МИД Ирана подготовили ответ на план США по урегулированию конфликта

Москва6 апр Вести.Тегеран подготовил свои ответы на предложения Вашингтона по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По словам дипломата, несколько дней назад посредники, в том числе Пакистан и другие дружественные страны, передали американскую инициативу, представляющую план урегулирования из 15 пунктов.

В Иране тогда назвали предложения Вашингтона чрезмерными, необычными и нелогичными.

С самого начала обсуждения мы подготовили наши ответы. Когда потребуется, мы прямо сообщим об их содержании и способе обнародования сказал Багаи, его слова приводит агентство IRNA

Он подчеркнул, что Тегеран сформулировал собственный набор требований, исходя из национальных интересов и обозначенных красных линий.