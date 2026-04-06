Москва6 апрВести.Тегеран подготовил свои ответы на предложения Вашингтона по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По словам дипломата, несколько дней назад посредники, в том числе Пакистан и другие дружественные страны, передали американскую инициативу, представляющую план урегулирования из 15 пунктов.
В Иране тогда назвали предложения Вашингтона чрезмерными, необычными и нелогичными.
С самого начала обсуждения мы подготовили наши ответы. Когда потребуется, мы прямо сообщим об их содержании и способе обнародованиясказал Багаи, его слова приводит агентство IRNA
Он подчеркнул, что Тегеран сформулировал собственный набор требований, исходя из национальных интересов и обозначенных красных линий.