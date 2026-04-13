Москва13 апр Вести.Вопросы к реальным целям "Совета мира" президента США Дональда Трампа появляются из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов рассказал РИА Новости.

По его словам, несмотря на важнейшие религиозные праздники, запрещается доступ к Святым местам Иерусалима.

На этом фоне все больше вопросов к реальным целям и задачам "Совета мира", модальностям его практической работы возникает даже у тех стран, которые формально к нему подключились передает агентство слова Логвинова

Он также отметил сохранение высокой интенсивности боевых действий со стороны Израиля в секторе Газа при резком ограничении поставок гуманитарных грузов в регион.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что концепция "Совета мира" на фоне американо-израильской операции в Иране выглядит менее актуальной.