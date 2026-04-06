В Минцифры сообщили, что защита iOS мешает находить VPN на iPhone

Москва6 апр Вести.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало и направило крупнейшим интернет-площадкам методические рекомендации по идентификации инструментов для обхода блокировок. Основной акцент в документе сделан на технических сложностях выявления VPN-трафика на айфонах, сообщает деловая газета РБК.

В ведомстве пояснили, что приоритетное внимание следует уделять проверкам на платформах Android и iOS, поскольку на них функционирует около 80% всех установленных приложений.

Предложенная специалистами стратегия мониторинга разделена на три ключевых этапа: верификацию IP-адреса, программный анализ через само приложение и проведение дополнительных тестов операционной системы.

В министерстве уточнили, что потенциальными признаками использования средств обхода ограничений могут считаться несовпадение региона IP-адреса с фактическим местоположением пользователя в России или его систематическая смена. Предполагается, что собранные таким образом данные сервисы должны направлять регулятору.

В материале указывается, что если инструменты Android позволяют относительно легко определить использование зашифрованного туннеля, то политика безопасности Apple создает серьезные препятствия для подобной диагностики. Таким образом, из-за настроек конфиденциальности и изоляции сторонних приложений в среде iOS доступ к системным параметрам и данным других сервисов существенно ограничен, что делает глубокую проверку практически невозможной.

Кроме того, в министерстве выделили ряд технических факторов, затрудняющих контроль, включая установку VPN на роутерах и применение технологии раздельного туннелирования трафика. В рекомендациях также признается наличие риска ложных срабатываний. Так, на текущий момент отсутствуют надежные алгоритмы, позволяющие гарантированно отличить легитимный корпоративный VPN от сервисов, предназначенных для обхода цензуры, что может привести к ошибочным блокировкам добросовестных ресурсов.

Ранее Минцифры решило подключить крупнейшие российские онлайн-платформы к борьбе с VPN-сервисами. Ведомство рекомендовало компаниям не позднее 15 апреля начать блокировку трафика, поступающего через средства обхода ограничений.