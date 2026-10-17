Москва17 октВести.Вооруженные силы России поразили завод немецкой компании Kromberg & Schubert в городе Луцк Волынской области Украины, заявило Минобороны РФ.
В результате ударов поражены: в городе Луцке − предприятие Kromberg & Schubert, производившее ремонт автомобильной техники в интересах ВСУговорится в сообщении ведомства
Ранее представители Kromberg & Schubert сообщили о приостановке деятельности предприятия в Луцке из-за полученных повреждений.
Компания специализируется на выпуске кабелей для зарубежных автомобилей.