Москва17 октВести.Вооруженные силы России поразили завод немецкой компании Kromberg & Schubert в городе Луцк Волынской области Украины, заявило Минобороны РФ.

В результате ударов поражены: в городе Луцке − предприятие Kromberg & Schubert, производившее ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ

говорится в сообщении ведомства

Ранее представители Kromberg & Schubert сообщили о приостановке деятельности предприятия в Луцке из-за полученных повреждений.

Компания специализируется на выпуске кабелей для зарубежных автомобилей.