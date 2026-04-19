Минобрнауки: УрФУ стал лидером по числу бюджетных мест

Москва19 апр Вести.Уральский федеральный университет, МГУ имени Ломоносова и Казанский федеральный университет вошли в первую тройку российских вузов с наибольшим количеством бюджетных мест. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Согласно статистике ведомства, абсолютным лидером стал УрФУ — здесь предусмотрено 30 тыс. бюджетных мест. На втором месте МГУ (23,5 тысячи), замыкает тройку КФУ с показателем около 21 тысячи мест.

В пятерку лидеров также вошли МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики — в каждом из этих вузов насчитывается по 19,4 тысячи бюджетных мест.

В десятку крупнейших попали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА. Эти вузы предлагают от 15,5 до 18,7 тысячи бюджетных мест.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что количество бюджетных мест в вузах и колледжах будет увеличено по наиболее востребованным для экономики направлениям.