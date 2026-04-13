Москва13 апр Вести.Известный молдавский актер и юморист Георге Урски умер на 78-м году жизни. О смерти артиста сообщила его семья в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).

Артиста в Молдавии называют "королем юмора" и считают знаковой фигурой для культуры страны.

После долгих лет борьбы за жизнь его душа наконец обрела покой. Прими его, Господи, в свой мир и свет говорится в публикации

Творческий путь Урски был тесно связан с советской театральной школой. В 1969 году он окончил Высшее театральное училище имени Щукина в Москве, где учился вместе с Константином Райкиным и Яном Арлазоровым.

Вернувшись в Кишинев, Урски начал работу в театре "Лучафэрул". За свою карьеру он написал десятки пьес и сценариев, снял несколько художественных фильмов, в том числе "Кто нанимает, тот и платит" и "Ой, ой, не наливай", а его юмористические выступления неизменно собирали полные залы.

В 2011 году артист перенес тяжелый инсульт, после которого был вынужден оставить сцену. При жизни Урски был удостоен звания народного артиста Молдавии, ордена Республики - высшей государственной награды страны - и Национальной премии.