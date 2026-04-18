Москва18 апрВести.В Москве на Северо-Восточной хорде случилось дорожное происшествие – там попал в аварию мотоциклист. Об этом сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".
Отмечается, что инцидент произошел у дома 18с7 на Большой Косихинской улице.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.
Подробности ЧП и данные о пострадавших выясняются.
Проезд в сторону центра затруднен. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.