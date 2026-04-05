Москва5 апрВести.В Москве, в районе пересечения Волгоградского проспекта с Люблинской улицей, произошла авария с участием нескольких машин. Об этом сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".
Отмечается, что на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб столицы. Выясняются все обстоятельства случившегося. Данные о пострадавших уточняются.
В сторону области заняты правый и левый ряды, движение транспорта затруднено на полтора километра.
Водителей просят выбирать пути объезда.