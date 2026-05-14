В Москве ребенок пострадал при нападении собак, об этом доложат Бастрыкину Бастрыкину доложат о систематических нападениях собак в Москве

Москва14 мая Вести.Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту систематических нападений на москвичей безнадзорных собак. В результате одного из них пострадал ребенок, сообщили в Следкоме.

О нападениях собак стало известно в эфире программы на одном из федеральных каналов. Животные нападают на граждан на территории одного из жилых комплексов в Москве. Собаки регулярно находятся в общественных местах без присмотра владельцев.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам телесюжета отмечается в сообщении

Уголовное дело было заведено по статье о халатности.