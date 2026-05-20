В Москве стартовали съемки многосерийного детектива "В поле зрения" Начались съемки детективного сериала "В поле зрения"

Москва20 мая Вести.В Москве стартовали съемки детективного сериала о следователе Ксении Измайловой, роль которой исполняет Светлана Смирнова-Марцинкевич. Как сообщили авторы проекта, режиссером выступит Ольга Кандидатова.

Детектив посвящен работе старшего следователя Следственного комитета Измайловой в Покровске. Вместе с коллегой-оперативником Федором Камчатовым, роль которого исполняет Иван Оганесян, Ксения пытается найти убийцу своего мужа, погибшего в операции по задержанию мафиози Гуро.

Мне показалось интересным создать целый мир на экране под названием "В поле зрения", придумать героев, погрузить зрителя в жизнь работников следственного комитета небольшого городка сказала режиссер

Производством сериала занимаются компания "Мангос Фильм" и Киностудия Крылья. Телевизионная премьера проекта состоится в эфире телеканала "Россия", также он будет доступен на медиаплатформе "Смотрим".