Москва16 апрВести.По обвинению в финансировании терроризма дизайнер интерьеров для самолетов отправлена в СИЗО по решению суда в Москве, передает РИА Новости. Защита просила изменить ей меру пресечения на более мягкую, но получила отказ.
Как указано в судебных материалах, работающая дизайнером в компании по разработке интерьеров для гражданской и специальной авиации Светлана В. перевела средства террористической организации через электронный кошелек.
Знакомый с ходом дела источник агентства пояснил, что речь идет об организации с Украины.
При допросе она признала факты перевода ею денежных средствговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье о финансировании терроризма, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Как отмечается в материалах, по делу проведут психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Кроме того, Росфинмониторинг проведет усиленное финансовое расследование.