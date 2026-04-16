РИА: за финансирование терроризма в Москве арестовали дизайнера интерьеров

В Москве за финансирование терроризма арестована дизайнер интерьеров РИА: за финансирование терроризма в Москве арестовали дизайнера интерьеров

Москва16 апр Вести.По обвинению в финансировании терроризма дизайнер интерьеров для самолетов отправлена в СИЗО по решению суда в Москве, передает РИА Новости. Защита просила изменить ей меру пресечения на более мягкую, но получила отказ.

Как указано в судебных материалах, работающая дизайнером в компании по разработке интерьеров для гражданской и специальной авиации Светлана В. перевела средства террористической организации через электронный кошелек.

Знакомый с ходом дела источник агентства пояснил, что речь идет об организации с Украины.

При допросе она признала факты перевода ею денежных средств говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о финансировании терроризма, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как отмечается в материалах, по делу проведут психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Кроме того, Росфинмониторинг проведет усиленное финансовое расследование.