Москва17 авгВести.Группа из трех мужчин задержана в Москве полицейскими по подозрению в незаконном использовании чужого товарного знака, сообщила в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии силовиков, злоумышленники организовали сбыт контрафактной продукции под видом растворимого кофе известного бренда.
Установлено, что будущие фигуранты расследования скупали упаковки с неправомерно размещенными товарными знаками, а затем продавали поддельный напиток через пункт выдачи заказов на Ярославском шоссе. Отмечается, что объявления о продаже товара размещались на популярном маркетплейсе.
При обысках в домах и гаражных боксах полицейские обнаружили и изъяли документы, деньги, оборудование для фасовки, упаковкиговорится в заявлении
Кроме того, стражи порядка нашли более 1000 экземпляров фальсифицированной продукции. Сейчас товар направлен на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело, фигуранты находятся под домашним арестом.