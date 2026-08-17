В Москве задержали группу торговцев поддельным кофе Полиция задержала аферистов, торговавших поддельным кофе в Москве

Москва17 авг Вести.Группа из трех мужчин задержана в Москве полицейскими по подозрению в незаконном использовании чужого товарного знака, сообщила в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии силовиков, злоумышленники организовали сбыт контрафактной продукции под видом растворимого кофе известного бренда.

Установлено, что будущие фигуранты расследования скупали упаковки с неправомерно размещенными товарными знаками, а затем продавали поддельный напиток через пункт выдачи заказов на Ярославском шоссе. Отмечается, что объявления о продаже товара размещались на популярном маркетплейсе.

При обысках в домах и гаражных боксах полицейские обнаружили и изъяли документы, деньги, оборудование для фасовки, упаковки говорится в заявлении

Кроме того, стражи порядка нашли более 1000 экземпляров фальсифицированной продукции. Сейчас товар направлен на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты находятся под домашним арестом.