Москва26 мая Вести.Злоумышленники распространяют очередной "бесплатный VPN", который заражает устройство вредоносным программным обеспечением. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Если приложение установить, то оно получит доступ к sms-сообщениям, уведомлениям и данным банковских приложений. Также на гаджет могут без ведома пользователя установить другие вредоносные модули.

Под видом VPN-сервиса распространяется банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО отмечается в сообщении в Telegram-канале

В ведомстве порекомендовали скачивать и устанавливать приложения только из официальных магазинов, но и это не гарантирует 100% безопасность.