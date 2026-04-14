В Мытищах задержали банду, вымогавшую у курьеров 10 миллионов рублей

Москва14 апр Вести.В Московской области правоохранители задержали участников этнической группы, подозреваемых в разбойном нападении и вымогательствах в Мытищах. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по региону Татьяна Петрова в Telegram.

По данным полиции, для совершения преступления злоумышленники заранее разработали схему. Через приложение они заказали картриджи с доставкой в Кропоткинский переулок. Подойдя во время передачи товара к машине с двумя доставщиками, они представились сотрудниками правоохранительных органов, угрожая пистолетом, стали избивали граждан и требовали деньги. Испуганные водитель и пассажир перевели на указанный счет более 300 тысяч рублей, после чего нападавшие продиктовали номер криптокошелька и потребовали в течение недели перевести еще 10 миллионов рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские при поддержке Росгвардии задержали четверых подозреваемых в возрасте от 23 до 35 лет - троих уроженцев государств Закавказья и москвича, один из которых ранее судим.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД РФ "Мытищинское" задержали участников организованной этнической группы, подозреваемых в совершении разбойного нападения и вымогательства говорится в публикации

При обысках у них были изъяты банковские карты, телефоны, поддельные удостоверения сотрудников силовых структур и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части3 статьи 162 и части 3 статьи 163 УК РФ. Фигуранты арестованы.