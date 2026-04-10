В Мюнхене неизвестные напали на израильский ресторан

Москва10 апр Вести.В ночь на пятницу неизвестные выбили окна в израильском ресторане мюнхенского района Максфорштадт, сообщил портал BR24.

По данным портала, атака могла произойти на почве антисемитизма и расовой ненависти.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили, что в остеклении ресторана зияют два отверстия диаметром около квадратного метра каждое… В результате инцидента был причинен материальный ущерб в размере нескольких тысяч евро, никто не пострадал. Подозреваемым удалось скрыться говорится в сообщении

Отмечается, что расследованием дела занимается полицейское подразделение по борьбе с экстремизмом.

