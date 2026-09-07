Губернатор Шапша сообщил о ликвидации одного БПЛА над Калужской областью

В небе над Калужской областью сбит один беспилотник ВСУ Губернатор Шапша сообщил о ликвидации одного БПЛА над Калужской областью

Москва7 сен Вести.В воздушном пространстве Калужской области была зафиксирована попытка воздушной атаки со стороны ВСУ. В ходе ее отражения был сбит один БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожен БПЛА над территорией Дзержинского муниципального округа написано в канале главы области

Он отметил, что на месте падения обломков сбитого беспилотника работает оперативная группа.

Согласно приведенным Шапшой предварительным сведениям, пострадавших и разрушений не зафиксировано.