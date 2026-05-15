В нескольких районах Курской области могут запретить майнинг

Москва15 мая Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил правительство запретить майнинг в отдельных районах из-за сложной ситуации с энергоснабжением, пишет РБК.

Письмо с соответствующим предложением он направил министру энергетики Сергею Цивилеву 5 мая. По словам двух источников издания, этот вопрос значится в повестке заседания правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, которое состоится сегодня, 15 мая.

Оплата электроэнергии в регионе компенсируется из бюджета, что создало риск бесконтрольного майнинга говорится в публикации

Запрет предлагается установить на территориях Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского муниципальных районов, а также города Льгова.

Представитель правительства Курской области подтвердил изданию, что такая инициатива от региона была, отмечается в статье.