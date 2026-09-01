В нескольких регионах России сообщили о минировании школ и детсадов Волна фейковых сообщений о минировании прошлась по регионам России

Москва1 сен Вести.Регионы России столкнулись с ложными сообщениями о минировании школ, детсадов и других объектов. Об этом пишут местные власти.

Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в MAX, что противник пытается совершить информационную террористическую атаку на регион.

В данный момент противник пытается совершить информационную террористическую атаку на наш регион, отправив сообщения о минировании в десяток детских садов, школ, больниц и других социальных объектов говорится в публикации

Дрозденко призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием. Он заверил, что все сигналы будут отработаны, силовые ведомства проведут мероприятия по проверке безопасности.

Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа также предупредила о рассылке ложных сообщений жителям региона.

На Ямале и в ряде других регионов страны сегодня фиксируется массовая рассылка фейковых сообщений о минированиях. Важно: это целенаправленная провокация с целью дестабилизировать обстановку пишут власти

В публикации отмечается, что специалисты оперативно проверяют все здания в установленном порядке. Пока не подтвердилась ни одна из угроз.