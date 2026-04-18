Москва18 апрВести.В Нигерии террористическая группировка захватила микроавтобус и взяла в заложники 18 школьников, находившихся в автомобиле.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление местных властей.
В материале говорится, что ЧП случилось в штате Бенуэ на юго-востоке страны, неподалеку от города Отукпо, куда учащиеся ехали для сдачи выпускных экзаменов.
Злоумышленники увезли школьников в неизвестном направлении. Силовые ведомства ведут операцию по поиску преступников и освобождению заложников.
Ранее в Нигерии террористы совершили нападение на прихожан Русской Православной Церкви, есть погибшие.