В Нижнем Новгороде отражена атака БПЛА, есть повреждения инфраструктуры БПЛА нанесли повреждения инфраструктуре в Нижнем Новгороде

Москва16 июн Вести.Нижний Новгород подвергся атаке украинских БПЛА. Атаки, совершенные 16 июня, были отражены, однако не обошлось без повреждений инфраструктуры, сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Он подчеркнул, что атака ВСУ не привела к пострадавшим.

Силы ПВО сегодня работали в Нижнем Новгороде. На одном из объектов были зафиксированы локальные незначительные повреждения написал он в мессенджере MAX

Глава Нижнего Новгорода уточнил, что в результате отражения ударов Украины также не была затронута жилая инфраструктура. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.