В Нижнем Новгороде водитель легкового автомобиля избил велокурьера после ДТП

Москва21 апр Вести.В Нижнем Новгороде водитель легковой машины столкнулся с электровелосипедом, которым управлял курьер "Самоката", после чего покинул салон и избил юношу. Об этом сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.

ДТП произошло 20 апреля, в понедельник, на улице Героя Васильева в Автозаводском районе.

После столкновения водитель легкового автомобиля вместо оказания помощи водителю электровелосипеда напал на него. Пострадавшим водителем электровелосипеда оказался 19-летний курьер "Самоката", он получил травмы головы говорится в сообщении ведомства

Отмечается, что врачи диагностировали у парня закрытую ЧМТ и сотрясение мозга.

Речь может идти о несчастном случае на производстве. Как отметил главный госинспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, сейчас специалисты ждут медицинское заключение о степени тяжести вреда, причиненного здоровою пострадавшего, после чего будет принято соответствующее решение по данному факту.