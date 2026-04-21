Москва21 апрВести.В Нижнем Новгороде водитель легковой машины столкнулся с электровелосипедом, которым управлял курьер "Самоката", после чего покинул салон и избил юношу. Об этом сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.
ДТП произошло 20 апреля, в понедельник, на улице Героя Васильева в Автозаводском районе.
После столкновения водитель легкового автомобиля вместо оказания помощи водителю электровелосипеда напал на него. Пострадавшим водителем электровелосипеда оказался 19-летний курьер "Самоката", он получил травмы головыговорится в сообщении ведомства
Отмечается, что врачи диагностировали у парня закрытую ЧМТ и сотрясение мозга.
Речь может идти о несчастном случае на производстве. Как отметил главный госинспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, сейчас специалисты ждут медицинское заключение о степени тяжести вреда, причиненного здоровою пострадавшего, после чего будет принято соответствующее решение по данному факту.