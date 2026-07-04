В Новгородской области отражена атака украинских беспилотников Дронов: над Новгородской областью отражена атака БПЛА

Москва4 июл Вести.Минувшей ночью территория Новгородской области была подвергнута атаке со стороны беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака БПЛА написал областной глава в своем канале в MAX

Он призвал жителей региона не приближаться к обломкам сбитых дронов и не трогать их.

Ночью 4 июля налету со стороны боевых БПЛА Украины также подвергалась Ленинградская область, по последним данным, в которой было сбито свыше 60 беспилотников.