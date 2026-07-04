Москва4 июлВести.Минувшей ночью территория Новгородской области была подвергнута атаке со стороны беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.
Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака БПЛАнаписал областной глава в своем канале в MAX
Он призвал жителей региона не приближаться к обломкам сбитых дронов и не трогать их.
Ночью 4 июля налету со стороны боевых БПЛА Украины также подвергалась Ленинградская область, по последним данным, в которой было сбито свыше 60 беспилотников.