Сбой на подстанции в Новокузнецке оставил без света 240 домов и 16 детских садов

Москва12 мая Вести.В Новокузнецке из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Ильинская Городская 2" временно прекращена подача электроэнергии в Новоильинском районе. Об этом сообщил глава города Денис Ильин в своем Telegram-канале.

В Новоильинском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света временно остались дома на улицах Авиаторов, Чернышова, Косыгина, Запсибовцев и Архитекторов написал Денис Ильин

По данным властей, в зону отключения попали 240 многоквартирных домов, 16 дошкольных образовательных учреждений, 11 школ, 6 водонасосных и одна канализационная насосная станция.

К месту аварии направлены передвижные генераторы для временного питания обесточенных объектов.

К настоящему времени энергетики уже приступили к осмотру оборудования и ремонтным работам. Электричество планируют вернуть к 20.00 по местному времени.

Специалисты прилагают максимум усилий для оперативного возобновления подачи света.