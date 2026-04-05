Оперштаб: в Новороссийске обломки БПЛА упали на территории двух предприятий

В Новороссийске на территории двух предприятий обнаружены обломки дронов

Москва5 апр Вести.В Новороссийске обломки беспилотных летательных аппаратов рухнули на территории двух предприятий. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем официальном Telegram-канале.

Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска говорится в публикации Оперштаба

В результате ЧП никто не пострадал.

В одном из случаев произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и специальных служб. Информация о повреждениях уточняется.