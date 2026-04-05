Москва5 апрВести.В Новороссийске обломки беспилотных летательных аппаратов рухнули на территории двух предприятий. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем официальном Telegram-канале.
Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийскаговорится в публикации Оперштаба
В результате ЧП никто не пострадал.
В одном из случаев произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и специальных служб. Информация о повреждениях уточняется.