Москва6 апрВести.В Новосибирске организована проверка по факту частичного разрушения железнодорожной насыпи между станциями Издревая и Жеребцово. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.
Предварительно, 6 апреля на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово из-за активного таяния снега произошел сплыв откоса насыпи. В связи с этим движение поездов в настоящее время на указанном участке осуществляется по одному пути в реверсивном режиме.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.