Москва6 апр Вести.В Новосибирске организована проверка по факту частичного разрушения железнодорожной насыпи между станциями Издревая и Жеребцово. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Предварительно, 6 апреля на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово из-за активного таяния снега произошел сплыв откоса насыпи. В связи с этим движение поездов в настоящее время на указанном участке осуществляется по одному пути в реверсивном режиме.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ​ (халатность) говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.