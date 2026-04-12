Москва12 апрВести.Спасатели в Новосибирской области устраняют последствия паводка. За минувшие сутки в нескольких населенных пунктах региона ушла вода из всех оставшихся затопленных приусадебных участков, сообщает МЧС по области.
Незадолго до этого были устранены ледовые заторы – это поспособствовало свободному движению ледохода.
За сутки от воды освободились последние затопленные 47 приусадебных участков в населенных пунктах Решеты и Черновканаписано в канале ведомства в MAX
Продолжает оказываться помощь населению. В Краснозерском районе спасатели помогают перемещать мебель выше пола и поднимают из погребов продукты питания.