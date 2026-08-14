В очереди перед Крымским мостом скопилась 1 тыс. автомобилей Проезда по Крымскому мосту ожидает 1 тыс. машин

Москва14 авг Вести.Порядка 1 тысячи автомобилей скопилось в очереди на подходах к Крымскому мосту, ожидание составляет порядка трех часов, сообщается в канале MAX об оперативной ситуации на мосту.

По данным на 14.00 мск, со стороны Тамани на ручной досмотр находятся 200 автомобилей. Время ожидания около часа.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 800 транспортных средств сказано в сообщении

Отмечается, что автомобилистам придется ждать проезда не менее трех часов.

Движение для транспорта по мосту было перекрыто с 12.21 до 13.09 мск.