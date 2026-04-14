В Оренбургской области отменили угрозу БПЛА и план "Ковер" На территории Оренбургской области отменили угрозу атаки БПЛА

Москва14 апр Вести.Сигнал об угрозе атаки беспилотных летательных отменен в Оренбургской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Евгений Солнцев.

Кроме того, на территории всего региона снят план "Ковер", предусматривающий ограничения на использование воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что аэропорты Оренбурга и Орска возобновили работу. По данным Росавиации, прием и отправка рейсов были прекращены по соображениям безопасности.