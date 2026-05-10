В Пакистане при взрыве автомобиля погибли полицейские Reuters: взрыв у полицейского участка в пакистанском Банну унес жизни 12 человек

Москва10 мая Вести.В результате взрыва автомобиля у полицейского участка в пакистанском Банну погибли 12 сотрудников полиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

После взрыва, по данным агентства, произошла перестрелка с предполагаемым организатором атаки.

Еще трое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу. Другие подробности инцидента не раскрываются.

Ранее Reuters сообщало о теракте в Исламабаде, унесшем жизни 31 человека. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).