Москва28 нояВести.Воздушные гавани Пензы и Саратова временно приостановили работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве уточнили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорты Пенза … Саратов (Гагарин) … введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении Росавиации в MAX
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко информировал население о том, что на территории региона введен режим беспилотной опасности и предупредил о временных ограничениях работы мобильного интернета в целях обеспечения безопасности граждан.