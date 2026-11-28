В Пензе и Саратове закрылись аэропорты Аэропорты Пензы и Саратова приостановили работу

Москва28 ноя Вести.Воздушные гавани Пензы и Саратова временно приостановили работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Пенза … Саратов (Гагарин) … введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении Росавиации в MAX

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко информировал население о том, что на территории региона введен режим беспилотной опасности и предупредил о временных ограничениях работы мобильного интернета в целях обеспечения безопасности граждан.