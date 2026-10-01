В Пензенской области введены режим беспилотной опасности и план "Ковер"

В Пензенской области объявлена опасность атаки БПЛА, закрыт аэропорт В Пензенской области введены режим беспилотной опасности и план "Ковер"

Москва1 окт Вести.В Пензенской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность" написал он в мессенджере MAX

Губернатор предупредил о введении временных ограничений работы мобильного интернета.

Кроме того, Мельниченко проинформировал, что в регионе введен план "Ковер".

Росавиация подтвердила, что в аэропорту Пензы для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.