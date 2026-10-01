Москва1 октВести.В Пензенской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность"написал он в мессенджере MAX
Губернатор предупредил о введении временных ограничений работы мобильного интернета.
Кроме того, Мельниченко проинформировал, что в регионе введен план "Ковер".
Росавиация подтвердила, что в аэропорту Пензы для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.