Москва13 апр Вести.На территории Пензенской области утром 13 апреля ввели режим беспилотной опасности, об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. Также были введены ограничения на использование интернета.

Мельниченко также напомнил жителям телефон экстренных служб 112. Никакой иной информации он не привел.