Москва12 июнВести.План "Ковер" и режим беспилотной опасности отменены в Пензенской области, об этом утром 12 июня сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Олег Мельниченко.
На территории Пензенской области отменён план «Ковёр» и режим "Беспилотная опасность"написал чиновник в 05.43 по московскому времени
Он добавил, что временный запрет на использование воздушного пространства в регионе также снят.
Режим беспилотной опасности был введен в Пензенской области в 00.07 по московскому времени, в 01.03 было объявлено о введении плана "Ковер".