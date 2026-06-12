Мельниченко: план "Ковер" и режим опасности БПЛА отменены в Пензенской области

В Пензенской области отменили план "Ковер" Мельниченко: план "Ковер" и режим опасности БПЛА отменены в Пензенской области

Москва12 июн Вести.План "Ковер" и режим беспилотной опасности отменены в Пензенской области, об этом утром 12 июня сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Олег Мельниченко.

На территории Пензенской области отменён план «Ковёр» и режим "Беспилотная опасность" написал чиновник в 05.43 по московскому времени

Он добавил, что временный запрет на использование воздушного пространства в регионе также снят.

Режим беспилотной опасности был введен в Пензенской области в 00.07 по московскому времени, в 01.03 было объявлено о введении плана "Ковер".