В Петербурге нашли мужчину, застрелившего юношу из пистолета в 1996 году

Москва13 апр Вести.В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли убийство 20-летнего юноши, тело которого было найдено с двумя огнестрельными ранениями 30 лет назад. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

Труп убитого обнаружили 18 февраля 1996 года в общежитии у лифтового холла. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве, однако раскрыть преступление не получилось.

В результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий полицейские воссоздали картину случившегося и установили личность подозреваемого. Им оказался 64-летний местный житель отмечается в сообщении

Выяснилось, что мужчины поссорились и тогда один из них вытащил пистолет и выстрелил в другого. После убийства мужчина скрылся.

Спустя 30 лет 12 апреля нынешнего года мужчину задержали. Следствие продолжается.